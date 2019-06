Zwembad Puyenbroeck op tijd klaar voor hittegolf Buitenbad opent na maand herstellingswerken opnieuw de deuren Kristof Vereecke

21 juni 2019

13u10 0 Wachtebeke Het openluchtzwembad van Puyenbroeck gaat dit weekend, na meer dan een maand herstellingswerken, eindelijk opnieuw open. Net op tijd voor de aangekondigde hittegolf.

Met de aangekondigde temperaturen belooft het komend weekend dan ook druk te worden in het buitenzwembad van het provinciaal domein. “Fantastisch nieuws na bijna een maand miserie”, haalt gedeputeerde Annemie Charlier (N-VA) opgelucht adem.

Op 18 mei moest het bad een eerste keer de deuren sluiten nadat een scheur in de aanvoerleiding werd vastgesteld. Omdat een eerste herstelbeurt niet voldoende bleek, moest het zwembad zelfs twee keer dicht. “Alle leidingen en aanvoerbuizen moesten grondig hersteld worden. Die werken namen de nodige tijd in beslag waardoor we heel wat zwemmers teleur moesten stellen de afgelopen weken .” Gelukkig komt na regen altijd zonneschijn en kunnen de bezoekers in Puyenbroeck de komende dagen genieten van heerlijk zwemweer.