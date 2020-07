Zwaar getroffen woonzorgcentrum De Mey laat opnieuw meer bezoek toe Kristof Vereecke

02 juli 2020

12u00 0 Wachtebeke Het door het coronavirus Het door het coronavirus zwaar getroffen woon- en zorgcentrum De Mey laat vanaf 6 juli opnieuw meer bezoek toe. Al blijven er wel nog steeds veiligheidsrichtlijnen gelden.

“Het bezoek op de kamer is beperkt tot één persoon per dag per bewoner en alle bezoekers moeten zich tussen 14 en 14.30 uur aanmelden en registeren”, zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders). “Het dragen van een mondmasker is verplicht. De bezoekdagen zijn ook verdeeld tussen de verschillende afdelingen. Bezoek voor het gelijkvloers en de eerste verdieping kan op de oneven kalenderdagen, bezoek voor de tweede verdieping op de even kalenderdagen. Bovendien blijven we raambezoek en bezoeken buiten aanmoedigen.”

Meer info over de bezoekregeling via www.wachtebeke.be.