Zwaar getroffen Wachtebeke krijgt heldenbos en Wachtebekebon (en is al enkele weken coronavrij) Kristof Vereecke

16 juli 2020

12u51 0 Wachtebeke De gemeente Wachtebeke wil een heldenbos planten om alle Wachtebekenaren te eren die mee gestreden hebben tegen het coronavirus. Wachtebeke werd bijzonder zwaar getroffen door het coronavirus. Daarnaast komt er ook een cadeaubon die de plaatselijke middenstand moet relanceren na de lockdown.

Wachtebeke stond lang bovenaan het lijstje van zwaarst getroffen gemeenten in Vlaanderen. Vooral het plaatselijke woon- en zorgcentrum De Mey deelde zwaar in de coronaklappen. Ondertussen is de gemeente, die voordien vooral bekendheid vergaarde dankzij het provinciaal domein van Puyenbroeck, al een tijdje coronavrij.

Het plan moet ervoor zorgen dat we nooit nog meemaken wat we hier meegemaakt hebben” Rudy Van Cronenburg

Het gemeentebestuur maakte er gisteren zijn coronarelanceplan bekend. “Het plan moet ervoor zorgen dat we nooit nog meemaken wat we hier meegemaakt hebben”, zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders). “Een goed plan van aanpak moet ervoor zorgen dat ons woon- en zorgcentrum voorbereid is op een eventueel tweede golf. Ondertussen staan we er een pak beter voor. De stock is aangevuld, onze mensen zijn voorbereid, er is een plan van aanpak,…. Wat ik ook geleerd heb is dat we van onze woon- en zorgcentra warme plekken moeten maken waar mensen thuis zijn. Daar speelt het personeel een zeer grote rol in. Daarom denken we aan een initiatief om alle helden te bedanken die ons door deze crisis geloodst hebben. Wachtebekenaren en mensen die hier hun brood verdienen. De milieuraad deed het voorstel om een heldenbos te planten. Een idee dat we enorm genegen zijn.” Waar dat heldenbos dan moet komen, is nog niet duidelijk. “Daarover moeten we ons de komende weken en maanden buigen.”

Wachtebekebon

Een ander onderdeel van het relanceplan is de lancering van een zogenaamde digitale Wachtebekebon die de Wachtebekenaar dit najaar moet aanmoedigen lokaal te shoppen en via een extra subsidie van de gemeente de middenstand een duwtje in de rug wil geven. Ook het verenigingsleven kan trouwens rekenen op heel wat steun. Onder andere tennis en voetbal moeten twee jaar geen huurgeld betalen aan de gemeente. Daarnaast wordt ook een pot van 24.000 euro aan steunmaatregelen verdeeld. De gemeente is zelfs bereid dat bedrag te verdubbelen.

Op het vlak van feestelijkheden wordt het dan weer een kalm jaar. De eerste grote activiteit is de jaarmarkt op 7 november. “Als corona het ons toelaat”, voegt schepen van feestelijkheden Eddy Heirwegh (Open VLD) er veiligheidshalve aan toe.