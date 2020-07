Zomerhuis moet halsoverkop verhuizen na incident met gewonde aan jeugdlokalen Kristof Vereecke Wouter Spillebeen

13 juli 2020

17u02 0 Wachtebeke Zomerhuis, de jaarlijkse voormiddagopvang van de jeugddienst, moest vandaag halsoverkop verhuizen na een incident met een gewonde op het pleintje ter hoogte van de jeugdlokalen in de Godshuisstraat.

Volgens burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders) zou er de avond of nacht voordien een serieuze schermutseling geweest zijn. Daarbij raakte één persoon (zwaar)gewond. De persoon in kwestie werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. Even deed het gerucht zelfs de ronde dat de persoon aan zijn verwondingen overleden zou zijn, maar burgemeester Rudy Van Cronenburg ontkracht dat gerucht. Meer info wil de burgemeester evenwel niet kwijt.

Parket

Feit is dat het parket ter plaatse moest komen om de zaak te onderzoeken. Het gaat dan ook om ernstige feiten. Door het onderzoek moest het Zomerhuis van de jeugddienst deze ochtend halsoverkop verhuizen naar het Jules Persijnplein. Alle ouders werden persoonlijk telefonisch verwittigd. Het parket laat weten dat het voorlopig niet kan communiceren omdat het onderzoek nog loopt. De ouders van de kinderen die naar het Zomerhuis gaan, kregen alvast te horen dat de opvang een hele week op het Jules Persijnplein wordt georganiseerd.