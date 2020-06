Zesdejaars Sint-Laurens uitgezwaaid met grote erehaag Kristof Vereecke

29 juni 2020

21u42 8 Wachtebeke De zesdejaars van basisschool Sint-Laurens van het tweelandendorpje Overslag hebben maandagavond de lagere school uitgezwaaid met een drive-inproclamatie. Alle begeleidsters, kleuterjuffen, onderwijzers en onderwijzeressen vormden een grote erehaag op het kerkplein van Overslag.

De ouders hadden vooraf instructies gekregen de wagens te versieren om via een heuse drive-in het diploma van hun oogappels in ontvangst te nemen. Op het einde van de erehaag wachtten de leerkrachten van het zesde leerjaar hun leerlingen op om ze met een laatste wijze boodschap en een goed gevulde goodiebag vol lekkers en een lagere schooldiploma de grote wereld in te sturen.

Dat was soms grappig, maar ook best emotioneel. “Het is toch een beetje vreemd om op deze manier afscheid te nemen, maar aan de andere kant heeft het ook wel iets”, aldus meester Geert van het zesde.

Groepsfoto

Na de drive-in maakten de zesdejaars nog even tijd voor een laatste groepsfoto. Een mooiere manier om afscheid te nemen van het bizarste schooljaar uit hun nog jonge carrière konden ze zich niet bedenken. Op naar nieuwe avonturen!



