Zalig herfstweer op komst: dat betekent buiten zwemmen in Puyenbroeck Provinciaal domein opent komend weekend alle buitenzwembaden Kristof Vereecke

18 september 2019

16u45 1 Wachtebeke Ze voorspellen temperaturen tot 26 graden dit weekend en dus doen ze bij het provinciaal domein van Puyenbroeck alle buitenzwembaden gewoon open.

“Dat wordt terug genieten! Het is misschien is de laatste keer dit jaar”, klinkt het op de website van Puyenbroeck. Naast het 50-meterbad zullen ook de kinderbaden open zijn. Het 50-meterbad is het hele weekend open van 8 tot 17 uur. De kinderbaden openen pas om 13.30 uur.