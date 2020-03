Woon- en zorgcentrum De Mey verscherpt maatregelen tegen coronavirus: “Geen bezoek meer” Kristof Vereecke

12 maart 2020

07u38 0 Wachtebeke Ook bij woon- en zorgcentrum De Mey worden extra maatregelen genomen om de bewoners te beschermen tegen het coronavirus. Het geplande ‘Festival@Home’ wordt afgelast en ook het dorpsrestaurant sluit vanaf vandaag de deuren.

Gisteren werd nog bericht dat een algemene sluiting voorlopig nog niet aan de orde is. Zonet bevestigde burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders) dat bezoek niet meer toegelaten is. “Deze maatregel geldt in gans Vlaanderen. Wachtebeke volgt alle aanbevelingen.”

Eerder werden ook alle activiteiten en evenementen geannuleerd, zo zal onder andere het Festival@Home niet doorgaan. Ook het dorpsrestaurant wordt vanaf vandaag gesloten. “Met deze maatregelen hopen we de bewoners maximaal te beschermen. We begrijpen dat dit een ingrijpende maatregel is, maar zijn ervan overtuigd dat dit noodzakelijk is om de epidemie in te dijken en een mogelijke overbelasting van ons zorgpersoneel te vermijden”, klinkt het.