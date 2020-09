Woon- en zorgcentrum De Mey laat vanaf woensdag opnieuw bezoek toe op de kamers



Kristof Vereecke

07 september 2020

18u00 0 Wachtebeke Vanaf woensdag is er opnieuw bezoek toegelaten op de kamer van de bewoners van woon- en zorgcentrum De Mey. Het Wachtebeekse woon- en zorgcentrum werd erg zwaar getroffen tijdens de eerste coronagolf.

Heel wat woon- en zorgcentra passen op vraag van het Agentschap Zorg en Gezondheid de vrijere bezoekregeling al vanaf vandaag toe. In Wachtebeke, dat tijdens de eerste golf erg zwaar getroffen werd door het coronavirus, nemen ze echter geen enkel risico. “We willen dit zeer goed voorbereiden zodat we het vieze beestje genaamd corona buiten de deur kunnen houden. Daarom is er dinsdagmorgen een overleg met alle betrokken partijen gepland om alles tot in de puntjes voor te bereiden zodat er vanaf woensdag weer bezoek op de kamer mogelijk is”, klinkt het bij de directie van het woon- en zorgcentrum. Ze zeggen er in dezelfde adem wel bij er naar uit te kijken opnieuw mensen te kunnen verwelkomen. “Niets maakt onze bewoners gelukkiger dan bezoek van hun geliefden en dat het liefst op hun kamer. We kijken er naar uit om onze deuren op een veilige manier terug open te zetten.”