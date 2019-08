Woensdag wordt er gewerkt aan waterleidingnet in Klein Rusland Vijf straten moeten het zonder drinkwater stellen Kristof Vereecke

12 augustus 2019

15u54 0 Wachtebeke Woensdag wordt er gewerkt aan het waterleidingnet in de bekende volkswijk Klein Rusland. Daardoor moeten enkele straten het zonder leidingwater stellen.

Begin juli was er een groot waterlek in Klein Rusland. Daardoor ontstond er op de hoek van de Albert Mechelincklaan en de Achilles de Clercqlaan zelfs een groot zinkgat. De watermaatschappij deed al enkele voorlopige herstellingen, maar nu dienen nog extra werkzaamheden uitgevoerd te worden. Door de werken zal er geen leidingwater zijn in de Strijderslaan, de Albert Mechelincklaan, het Koophandelsplein, de Achille De Clercqlaan en de Verminktenlaan. De inwoners wordt gevraagd om tijdens de wateronderbreking alle kranen dicht te laten en te zorgen dat alle toestellen die water verbruiken uitgeschakeld zijn. Voor meer info over de werken kunnen inwoners terecht op werken.farys.be.