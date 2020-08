Westkant Langelede is fietsstraat Kristof Vereecke

11 augustus 2020

13u23 0 Wachtebeke De westkant van de Langelede, vanaf de Akkerstraat tot net voorbij de Langeledeschool, doet voortaan dienst als fietsstraat. Dat betekent dat fietsers er ten allen tijde voorrang hebben.

“De westkant van de Langelede wordt veel gebruikt door scholieren die naar de Langeledeschool fietsen”, klinkt de motivatie bij de gemeente Wachtebeke. “Om gevaarlijke situaties te vermijden, waarbij jonge fietsers en hun ouders ingehaald worden in een smalle straat, hebben we de straat nu ingericht als fietsstraat. De schoolomgeving van de Langeledeschool zit mee vervat in deze zone. Daarnaast sluit de straat naadloos aan op de fietssnelweg tussen Wachtebeke en Moerbeke.”

De regels in een fietsstraat zijn vrij eenvoudig: auto’s en andere motorvoertuigen mogen er niet sneller dan 30 kilometer per uur en mogen er onder geen beding fietsers inhalen.