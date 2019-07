Werken in de straat? Dan gebruik je de werf toch gewoon als extra lapje moestuin Patrick kweekt slaplantjes tussen wegenwerken door Kristof Vereecke

03 juli 2019

12u08 0 Wachtebeke Er zijn aangenamere dingen te bedenken dan wegenwerken in de straat. Patrick Van Poucke uit de Ramonshoek in Wachtebeke laat het niet aan zijn hart komen en grijpt de werken aan om zijn moestuin uit te breiden. Op de plek waar na de werken een nieuwe haag moet komen, kweekt Patrick nu slaplantjes.

De Ramonshoek in Wachtebeke is al bijna meer dan een jaar het decor voor grootscheepse wegen- en rioleringswerken. Bewoners raken er moeilijk of niet van hun oprit, moeten kilometers omrijden om in het centrum te raken,…. “Je wil niet weten wat we hier al meegemaakt hebben”, zegt Patrick Van Poucke.

Klagen en zagen zit er evenwel niet in. “Helpt toch niet”, weet Van Poucke die een andere oplossing gevonden heeft om het wegenwerkenleed wat te verlichten. Zo plantte hij deze week jonge slaplantjes op de plek waar op het einde van de werken een nieuwe haag moet komen. Die moet in de toekomst het nieuwe fietspad van de rijweg scheiden. “Ik had nog vijftien plantjes over en wist niet waar ik er mee naar toe moest. Toen ik op de werken stond te kijken, zag ik plots dat reepje grond liggen. Ik dacht meteen: ‘Dat ziet er goede volle grond uit’ en heb mijn plantjes dan maar daar gezet.”

Lekkerste straat van het land

De buren en toevallige passanten weten niet wat ze zien. “De plantjes staan er nog maar een dag en ik heb al ongelofelijk veel fijne reacties gehad. Sommige komen er zelfs foto’s van nemen. Ook de werfleider van de werken gaf me een compliment.” Andere buren laten zich dan weer inspireren. “Misschien moeten ze die haag wel schrappen en aardbeienplantjes zetten? Dan wonen we in de lekkerste straat van het land.”

Schepen van Openbare Werken Eddy Heirwegh (Open VLD) moet er eens smakelijk om lachen. “Een ludieke manier om met de overlast om te gaan. Er moesten meer mensen zijn als Patrick”, lacht hij. Maar daarmee lijkt hij er nog niet van af te zijn. “Misschien moet de gemeente voor de heropening van onze straat eens nadenken over een grote straatbarbecue. Ik zal de sla leveren”, lacht Patrick.