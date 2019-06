Warmste Week verlaat provinciaal domein Puyenbroeck voor Kortrijk: ‘Warm-e-beke’ blijft verweesd achter Kristof Vereecke

17 juni 2019

07u43 0 Wachtebeke Geen derde editie van de Warmste Week in Puyenbroeck. Dat meldt radiozender StuBru op zijn website. In Wachtebeke en het provinciaal domein van Puyenbroeck blijven ze een beetje verweesd achter.

Wat er zat aan te komen, is nu ook definitief bevestigd. Geen Warmste Week dit jaar in het provinciaal domein van Puyenbroeck. “Vanmorgen kregen alle inwoners van de stad Kortrijk een kaartje van Studio Brussel in hun brievenbus. Zo vernamen ze als eerste dat Studio Brussel tijdens De Warmste Week van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december naar Kortrijk komt”, staat te lezen op de website van StuBru.

De Warmste Week is de voorbije jaren uitgegroeid tot de grootste solidariteitsbeweging in Vlaanderen, ondersteund en gedragen door alle VRT-netten. Studio Brussel lanceert als eerste VRT-net een initiatief voor de editie van dit jaar.

Sprookjesdecor

Jan Van Biesen, nethoofd Studio Brussel: “De keuze voor Kortrijk betekent voor ons veel meer dan gewoon een nieuwe standplaats. Studio Brussel kiest ervoor om voor De Warmste Week voluit voor de samenwerking met een hele stad te gaan. We willen graag de bestaande, lokale dynamiek omarmen. Samen met alle Kortrijkzanen en met alle lokale organisaties maken we er één groot solidariteitsfeest van, met heel veel muziek natuurlijk.”

Vincent Van Quickenborne, burgemeester stad Kortrijk: “De inzet is duidelijk: we gaan alle Kortrijkzanen, organisaties en verenigingen massaal mobiliseren om er een onvergetelijke Warmste Week van te maken. Kortrijk, here we come!”

Het provinciaal domein van Puyenbroeck was met zijn idyllische vijvers en prachtige natuur twee jaar lang het sprookjesdecor voor de Warmste Week. Later meer....