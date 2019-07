Wandeling gaat op zoek naar exotisch Puyenbroeck Kom meer te weten over exoten en hoe er mee om te gaan Kristof Vereecke

11 juli 2019

11u13 0 Wachtebeke Wie van ‘exotisch’ houdt, moet komende zaterdag in Puyenbroeck zijn. Zo organiseren ze er in de namiddag een exotenwandeling.

Exoten zijn planten en dieren die eigenlijk thuishoren in andere streken, maar hier toch een thuis vinden. “Het kan gaan om een mooie tuinplant die hier geen kwaad aanricht. Maar sommige exoten breiden zich zo sterk en snel uit dat ze de soorten van hier geen plaats meer geven om te groeien of te leven. Deze soorten heten ‘invasieve exoten’. Tijdens deze wandeling kom je te weten welke exoten er in Puyenbroeck voorkomen en hoe onze medewerkers te werk gaan om onze eigen inheemse soorten zoveel mogelijk groeikansen te geven”, klinkt het.

Deelnemen is gratis maar inschrijven verplicht via www.puyenbroeck.be. De wandeling start om 14 uur op parking 1 van het provinciaal domein van Puyenbroeck. Meer info via 09 342 42 17.