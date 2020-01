Wachtebekenaren reiken elkaar de hand op nieuwjaarsreceptie Kristof Vereecke

19 januari 2020

13u21 0 Wachtebeke Deze ochtend was het Jules Persynplein het decor voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor inwoners.

Het is al voor de zevende keer dat de gemeente Wachtebeke het evenement organiseert. Daarbij lijkt er nog geen sleet te zitten op de traditie. Het was opnieuw gezellig druk op het Jules Persynplein. In zijn nieuwjaarsboodschap deed burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders) nog eens de plannen voor de komende jaren uit de doeken. Hij riep daarbij ook op tot eenheid. “Luister in 2020 naar elkaar. We hebben al 8 maanden geen regering. In Wachtebeke doen we het gelukkig anders en besturen we samen. Laat ons politici in het belang van onze inwoners kijken naar wat ons verbindt , niet wat ons tegen elkaar opzet.” Waarop de burgemeester vroeg aan de Wachtebekenaren elkaar een hand te geven. “Een hand vol respect, vol vriendschap, vol positieve energie. Want Samen zijn we sterk, we laten ons niet verdelen. Leve Wachtebeke!” Daarna was het aan kinderburgemeester Tibout Courtens om te verbinden. De Wachtebekenaar zag dat het goed was. Santé! Op een zonnig 2020! Want de zon scheen voluit op het Jules Persynplein.