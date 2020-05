Wachtebekenaren negeren massaal doorgangsverbod tijdens wegenwerken: “71 overtredingen in vier uur” Kristof Vereecke

20 mei 2020

16u14 0 Wachtebeke Tijdens een controle van de politie op het doorgangsverbod ter hoogte van de wegenwerken in het centrum van Wachtebeke stelde de politie maar liefst 71 overtredingen op vier uur tijd vast.

Momenteel is het centrum van Wachtebeke in de ban van grootscheepse wegenwerken naar aanleiding van de laatste fase van de dorpskernvernieuwing. Vervelend voor de inwoners. Zo brengen de ingrijpende werken heel wat omleidingen met zich mee. Tijdens de huidige fase is het verboden om vanuit Sint-Kruis-Winkel richting Moerbeke-Waas te rijden. Er is een omleiding voorzien via de Groenstraat. Een regel die massaal aan de laars wordt gelapt. Dat blijkt uit een recente controle van de politiezone Puyenbroeck. In een tijdspanne van vier uur werden maar liefst 71 overtredingen vastgesteld. De politie stelt dat er in de nabije toekomst nog meer controles gepland worden. Een verwittigd Wachtebekenaar is er twee waard. Voor de laatste stand van zaken rond de wegenwerken in Wachtebeke kan je terecht op de website van de gemeente.