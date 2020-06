Wachtebekenaren blijven omleidingen in centrum negeren: 114 inbreuken op kleine 3 weken Kristof Vereecke

09 juni 2020

12u41 0 Wachtebeke De politie heeft in Wachtebeke opnieuw heel wat automobilisten op de bon geslingerd die de omleidingen in het centrum naar aanleiding van de dorpskernvernieuwing negeren. Sinds 15 mei werden maar liefst 114 inbreuken vastgesteld.

Het was burgemeester Rudy Van Cronenburg (sp.a) die de cijfers zelf bekend maakte. “Ik begrijp dat het soms wat zoeken is voor veel mensen, maar het is echt wel doenbaar om de omleidingen te respecteren. De meeste autobestuurders leven de omleidingen ook goed na, helaas zijn er altijd avonturiers die menen dat de regels niet voor hen gelden.”

Verboden rijrichting

Sinds 15 mei werden door de politie 114 inbreuken vastgesteld. Daarvan werden 82 chauffeurs effectief geverbaliseerd, de overige bestuurders kregen een waarschuwing. “In 81 van de gevallen ging het over het negeren van een verkeersbord verboden rijrichting. We hopen oprecht dat deze boetes aansporen om de omleidingen correct te volgen en geen sluipwegen te zoeken. We zullen als gemeentebestuur bekijken of we naast extra politiecontroles ook infrastructurele maatregelen kunnen nemen . De gemeente gaat in de eerste plaats voor veiligheid van onze kinderen en ouderen . Gebruik je verstand en denk aan je portemonnee”, besluit Van Cronenburg.