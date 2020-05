Wachtebeke zwaarst getroffen gemeente van Oost-Vlaanderen: “Coronavirus krijgt warmte en solidariteit niet klein” Kristof Vereecke

20 mei 2020

19u24 0 Wachtebeke Met 11,97 coronabesmettingen op 1.000 inwoners blijft Wachtebeke de zwaarst getroffen gemeente van Oost-Vlaanderen. De oorzaak van deze niet-benijdenswaardige titel moet vooral gezocht worden bij woon- en zorgcentrum De Mey, waar op een bepaald moment 70% van zowel personeel als bewoners positief testte.

Wachtebeke zette zich de laatste jaren vooral op de kaart als thuis van de grootste evenementen van het land: onder meer de Thuisdag, de Ambiancecross, de Warmste Week. Dat laatste evenement leverde Wachtebeke in 2019 zelfs de titel op van warmste dorp van het land. Die warmte kan het nu goed gebruiken. Zo wordt de kleine plattelandsgemeente en zijn 7.683 inwoners zwaar op de proef gesteld door het coronavirus. Volgens de meest recente cijfers van het departement Volksgezondheid is Wachtebeke met 11,97 coronabesmettingen op 1.000 inwoners de zwaarst getroffen gemeente van Oost-Vlaanderen. In totaal testten 93 mensen inwoners er positief.

Superbesmetter

Burgemeester Rudy Van Cronenburg (sp.a) is zich bewust van de cijfers. “We staan vanaf het begin van de metingen aan kop. Het lijkt me logisch dat nu het aantal besmettingen overal daalt we die positie ook vasthouden. Waaraan dat ligt? We hebben gewoon heel erg veel pech gehad dat we een zogenaamde superbesmetter gehad hebben in één van onze twee rusthuizen. In wzc De Mey testten op een bepaald moment 44 bewoners en liefst 52 personeelsleden positief. Ver moet je het dan niet zoeken. Het is niet dat hier iets speciaals in de lucht hangt.”

Ondanks alles blijft Van Cronenburg strijdvaardig. “Het tij is aan het keren. De crisismanager in ons woon- en zorgcentrum levert bijzonder goed werk. Ondertussen konden alle bewoners terugkeren naar hun gewone kamer. Ik merk ook enorm veel solidariteit onder de bevolking. De mensen nemen hun voorzorgen, maar van schrik is allesbehalve sprake. Ik merk zelfs dat mensen opnieuw hoopvol naar de toekomst durven kijken.”

Herdenkingsplechtigheid

In de nabije toekomst hoopt Van Cronenburg een herdenkingsplechtigheid te kunnen organiseren in zijn gemeente. “Ik voel dat daar nood aan is. Veel families hebben geen afscheid kunnen nemen van hun dierbaren, dat moment willen wij hen geven. Tegelijkertijd willen we ook de rest van de bevolking betrekken. Corona heeft ons zwaar getroffen, maar de warmte en solidariteit in onze gemeente krijgt het virus gelukkig niet klein.”