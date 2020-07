Wachtebeke verwelkomt 500ste BIN-lid en kijkt nu al uit naar 1.000ste lid: “Hoe meer mensen mee een oogje in het zeil houden...” Kristof Vereecke

03 juli 2020

15u17 0 Wachtebeke Het Wachtebeekse buurtinformatiewerk verwelkomde recent zijn 500ste lid. Veronique Blomme uit de Spreeuwstraat werd donderdag gehuldigd voor de gemeenteraad.

Vijf jaar geleden werd in Wachtebeke een buurtinformatienetwerk opgericht. “Omdat veiligheid een prioriteit is en de betrokkenheid van onze inwoners daarbij van groot belang is”, zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders). “Negen Wachtebeekse enthousiastelingen begonnen samen met de politie leden te werven, infovergaderingen te organiseren en flyers te verspreiden om onze medebewoners te sensibiliseren. Niet zonder succes. Zo telt ons buurtinformatienetwerk momenteel 547 leden en is het aantal inbraken in Wachtebeke serieus gedaald. Daarom willen we het netwerk verder uitbouw. We zijn verheugd dat we met Veronique Blomme het 500ste lid mochten huldigen, maar we tellen nu al af naar onze 1.000ste lid. Hoe meer mensen mee een oogje in het zeil houden, hoe beter.”