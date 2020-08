Wachtebeke verliest wereldbekercross aan stad Dendermonde: “Een hele week Puyenbroeck afhuren is simpelweg onbetaalbaar” Kristof Vereecke

12 augustus 2020

21u53 0 Wachtebeke Het provinciaal domein van Puyenbroeck verliest de succesvolle Ambiancecross aan de stad Dendermonde. Dat liet organisator Jurgen Mettepenningen vandaag weten via wielersite Cyclingnews. Het feit dat de provincie de accommodatie van Puyenbroeck niet langer gratis ter beschikking stelt voor de organisatie van de cross ligt aan de basis van de beslissing.

Het enthousiasme in Wachtebeke en omstreken was groot begin dit jaar toen bekend raakte dat het provinciaal domein van Puyenbroeck het decor werd van een wereldbekercross. Na amper twee jaar zorgde crossorganisator Jurgen Mettepenningen ervoor dat Wachtebeke een eigen wereldbekercross kreeg. Volgens Mettepenningen had het provinciaal domein van Puyenbroeck alle troeven om een wereldbekercross te organiseren. “We hebben de afgelopen twee jaar bewezen dat Puyenbroeck de perfecte locatie is voor een wereldbekercross. Alles is aanwezig. De accommodatie, het parcours en het enthousiasme van de fans. We kregen niet voor niks twee keer een perfect rapport van de UCI voor de organisatie van de Ambiancecross", vertelde hij nog op 1 februari aan deze krant.

Te diir

Woorden waar Mettepenningen nog steeds achter staat, alleen kwam er een financiële kink in de kabel. Zo beslist de provincie het provinciaal domein niet langer gratis ter beschikking te stellen aan de organisatoren. “Een provinciaal domein afhuren vanaf de opbouw van het parcours tot en met de afbraak is simpelweg onbetaalbaar”, vertelt Mettepenningen aan cyclingnews. “In Grembergen heb ik een locatie van maar liefst 75.000 vierkante meter ter beschikking. Daar kunnen we een attractief, overzichtelijk en zeer gevarieerd parcours uittekenen. In de hoop dat de dan geldende coronamaatregelen het toelaten uiteraard.” Mettepenningen speelde al langer met het idee voor een cross in Grembergen. “Door de nieuwe omstandigheden is alles in een stroomversnelling terechtgekomen. Mijn gemeende dank overigens aan de Dendermondse burgemeester Piet Buyse en zijn schepenen voor het enthousiasme en de snelheid waarmee ze de beslissing hebben genomen om deze UCI Wereldbeker Cyclocross te verwelkomen. Een enorme troef is dat deze regio bijzonder wielerminded is”, klinkt het nog bij Cyclingnews.

10.000 bezoekers

In Grembergen, deelgemeente van de stad Dendermonde, wordt alvast erg enthousiast gereageerd. In Wachtebeke overheerst dan weer teleurstelling. Na de Warmste Week ziet het opnieuw een groot evenement verdwijnen van de kalender. De Ambiancecross lokte vorig jaar ruim 10.000 bezoekers.