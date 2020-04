Wachtebeke toont zijn grote solidaire hart met ‘99 luftballons’ Kristof Vereecke

17 april 2020

14u56 16 Wachtebeke Wachtebeke hangt momenteel vol witte hartvormige ballonnen. “Een groots statement dat symbool staat voor het grootse werk dat alle zorgverleners dag in en dag uit verrichten”, verklaart burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders) de actie.

‘Negenennegentig witte ballonnen, zwevend in de zomerhemel.’ Wie door Wachtebeke fietst of wandelt, kan er niet naast kijken. Aan voorgevels, balkons, brievenbussen, struiken, bomen…overal hangen witte ballonnen. Een initiatief van de gemeente. Gisteren bezorgden vrijwilligers elk gezin uit Wachtebeke een aantal witte ballonnen met de vraag om ze op een zichtbare plaats te hangen. Op die manier wil de gemeente een ballonnenzee creëren.

Zwaar getroffen

“Een teken van hoop en een symbool van solidariteit om alle mensen die zich in deze moeilijke tijden inzetten voor hun medemens een hart onder de riem te steken”, zegt burgemeester Rudy van Cronenburg. Het is geen geheim dat Wachtebeke zwaar getroffen is. Ruim 70% van het personeel en bewoners van woonzorgcentrum De Mey raakte er besmet met Covid-19. “Corona beheerst ondertussen al weken ons leven. Elke dag opnieuw gaan de zorgverleners overal ter wereld, en zeker in ons Wachtebeke, de strijd aan tegen dit virus. Zij werken keihard en met volle overtuiging om patiënten met corona te verzorgen. Zorgverleners doen meer dan groots werk en dus wil Wachtebeke hen op een grootse manier bedanken!”

Een loper maakte er vandaag een sport van om ze allemaal te spotten en op Instagram te plaatsen. “Ik ben na 99 gestopt”, lacht hij. “Indrukwekkende actie.”