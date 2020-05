Wachtebeke telt al meer dan een week geen nieuwe coronabesmettingen Kristof Vereecke

25 mei 2020

14u33 6 Wachtebeke In 194 Belgische gemeenten zijn er sinds een week geen coronabesmettingen meer vastgesteld, zo blijkt uit een analyse van de nieuwste cijfers. Wachtebeke, vorige week nog bestempeld als de zwaarst getroffen gemeente van de provincie, is daar verrassend genoeg één van.

Vorige week raakte bekend dat Wachtebeke met 11,97 coronabesmettingen per 1.000 inwoners de zwaarst getroffen gemeente van Oost-Vlaanderen is. Burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders) benadrukte toen al dat de niet benijdenswaardige titel vooral het gevolg was van een superbesmetter bij het plaatselijke woon- en zorgcentrum De Mey. Daar testte op een bepaald moment 70% van zowel personeel als bewoners positief op corona.

Kentering

Van Cronenburg sprak in onze krant bovendien over een kentering. “Het tij is aan het keren”, klonk het. “De crisismanager in ons woon- en zorgcentrum levert bijzonder goed werk. Ondertussen konden alle bewoners terugkeren naar hun gewone kamer. Ik merk ook enorm veel solidariteit onder de bevolking. De mensen nemen hun voorzorgen, maar van schrik is allesbehalve sprake. Ik merk zelfs dat mensen opnieuw hoopvol naar de toekomst durven kijken.” Terecht zo blijkt nu. Zo is Wachtebeke één van de 197 gemeenten die al meer dan een week coronavrij blijken.

