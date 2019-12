Wachtebeke plaatst tegen 2034 ledlampen in alle openbare verlichting: investering van 1,3 miljoen euro Kristof Vereecke

12 december 2019

13u21 1 Wachtebeke Wachtebeke wil tegen 2034 al zijn openbare verlichtingspunten ombouwen voor zuinige ledverlichting. De gemeente zet hiervoor een nauwe samenwerking op met netbedrijf Fluvius. De investering kost 1,3 miljoen euro in 15 jaar.

“We nemen het engagement om de komende jaren fors te investeren in de vervanging van onze oude straatverlichting”, zegt schepen Piet Penneman (Open Vld). “Op termijn bespaart ons dat veel geld aan energie. Tot meer dan 30% per jaar.”

Sneller en goedkoper

Vandaag telt Wachtebeke 1.835 verlichtingspunten, waarvan bijna geen ledlampen. Enkel een deel van Overslag en Ramonshoek beschikken momenteel over ledverlichting. Bedoeling is hier zo snel mogelijk verandering in te brengen. De gemeente draagt hiervoor zijn openbare verlichting over aan netbeheerder Fluvius die hierdoor sneller en goedkoper de investeringen kan realiseren. “Omdat we met Fluvius samenwerken zal Wachtebeke ook 25 procent kunnen besparen op de investeringskost”, zegt Penneman.

“De totale investering op 15 jaar bedraagt 1,3 miljoen euro. Als Wachtebeke de openbare verlichting zelf zou beheren zou eenzelfde investering 1,7 miljoen euro kosten. Bovendien krijgen we nog een eenmalige vergoeding van 152.000 euro voor de inbreng van onze openbare verlichting in Fluvius. Ook het klimaat wordt hierbij fors geholpen, we verminderen onze CO2-uitstoot met 20.000 kg per jaar”, besluit Penneman.