Wachtebeke neemt na twee jaar afscheid van Warmste Week: "Ongelofelijk dankbaar en trots"

17 juni 2019

Na twee onvergetelijke edities dit jaar geen Warmste Week meer in het provinciaal domein van Puyenbroeck. Zowel Wachtebeeks burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders) als gedeputeerde Annemie Charlier (N-VA) moesten het nieuws, net als de vele andere teleurgestelde Wachtebekenaren, via sociale media vernemen. “Wat rest is ongelofelijk veel trots en dankbaarheid na twee onvergetelijke jaren”, besluit Rudy Van Cronenburg.

19 april 2017: StuBru-presentatrice Linde Merckpoel springt uit een helikopter boven het provinciaal domein van Puyenbroeck. Beneden staat een nerveuze burgemeester Rudy Van Cronenburg haar op te wachten. Het begin van een avontuur zoals Wachtebeke er nog nooit één beleefd zou hebben. De Warmste Week lokte twee jaar lang gans Vlaanderen naar het kleine plattelandsdorpje aan de rand van Gent. Wachtebeke veranderde zijn naam zelfs in ‘Warm-e-beke’.

Verrast maar dankbaar

Er werden ontelbaar veel acties opgezet. We herinneren ons spontaan de breiende mama’s voor het Berrefonds, de badeendjesrace op de Langelede, de lichtjes van Verlicht MS. Allemaal moesten ze deze ochtend vernemen dat het Warmste Week-circus dit jaar naar Kortrijk vertrekt. “Ik was zeer verrast toen ik het bericht op de VRT-website las”, zegt Rudy Van Cronenburg. “De laatste weken hebben we zeer veel contact gehad met de mensen van StuBru. Vooral met de vraag om ons op tijd te verwittigen. Vorige week hadden we nog een vergadering met alle Wachtebeekse verenigingen om te kijken wat we dit jaar konden doen tijdens de Warmste Week. We hadden toen graag uitgepakt met het nieuws dat Wachtebeke opnieuw gastheer mocht spelen voor de Warmste Week, maar het bleef stil aan de andere kant van de lijn. Tot deze ochtend.”

Ook Oost-Vlaams gedeputeerde Annemie Charlier vernam het nieuws via de media. “Al had ik het wel wat voelen aankomen. Vorige keer hadden we na de Warmste Week bijna onmiddellijk een akkoord. Dat bleef nu heel erg lang uit. Maar ik verwijt de mensen van StuBru niks. De Warmste Week was twee jaar lang een ongelofelijk uithangbord voor Puyenbroeck en onze provincie. Het zette ons op de kaart. We zijn enorm dankbaar.”

De Warmste Week is het mooiste cadeau dat we als gemeente konden krijgen. Het heeft Wachtebeke veranderd, warmer gemaakt. Rudy Van Cronenburg

Cadeau

Zo denkt ook burgemeester Rudy Van Cronenburg er over. “Wat rest is ongelofelijk veel trots en dankbaarheid na twee onvergetelijke jaren. De Warmste Week is het mooiste cadeau dat we als gemeente konden krijgen. Het heeft Wachtebeke veranderd, warmer gemaakt. De Warmste Week heeft de mensen dichter bij elkaar gebracht. Wachtebeke is Warm-e-beke. Het is aan ons omdat zo te houden. We wensen Kortrijk superveel succes en ze mogen ons zeker eens verwachten!”