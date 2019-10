Wachtebeke maakt zich zorgen over mogelijke komst ‘brexitparking’: “We zitten niet te wachten op verkeerschaos en transmigranten” Politiezone Puyenbroeck dient motie in bij federale regering Kristof Vereecke

25 oktober 2019

12u01 0 Wachtebeke In Wachtebeke en omstreken maken ze zich zorgen over de komst van een zogenaamde ‘brexitparking’ op het domein van Puyenbroeck. Op zo’n parking moeten auto’s en trucks wachten om gecontroleerd te worden voor ze naar het Verenigd Koninkrijk rijden. Puyenbroeck is momenteel aangeduid als Oost-Vlaamse ‘brexitparking’ mocht het ooit tot een harde brexit komen. De burgemeesters en politie Puyenbroeck zijn allesbehalve ‘happy’.

De ‘brexitparkings’ moeten dienen om de nodige douanecontroles uit te voeren. Om de verkeersdoorstroming te garanderen, moeten vrachtwagens die met alle papieren in orde zijn gescheiden worden van de vrachtwagens die extra controle vereisen. Daarvoor zijn wachtplaatsen nodig. In Oost-Vlaanderen kijkt men naar het provinciaal domein van Puyenbroeck. De nodige bewegwijzering zou zelfs al klaar liggen bij de diensten van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Geviseerd

De gemeente Wachtebeke voelt zich geviseerd. “Hoe kan je anders verklaren dat andere plekken plots afvallen en wij als enige mogelijke optie overblijven?”, zucht burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders). Ook de andere burgemeesters van de politiezone Puyenbroeck vrezen overlast. “Onze wegen zijn niet voorzien op dat soort verkeer. De nu al veel te drukke N449 zal overbelast worden. Een weg die dwars door enkele dorpskernen loopt en niet eens over een afgescheiden fietspad beschikt.”

Ook de politie stelt zich vragen. “Zo’n parking zou een pak extra werk vragen en extra werk betekent extra mensen die we niet hebben. Zeker nu we zeven mensen moeten afstaan om bij te springen in de kustgemeenten. Als deze parking er komt, kunnen we onze wijkwerking gewoon stopzetten. Laat staan onze basispolitiezorg verzorgen.”

Motie

En wat met het aanzuigeffect op transmigranten? Op de snelwegparking in Kalken/Beervelde is er nu al een probleem met personen die een vrachtwagen richting het Verenigd Koninkrijk zoeken. Daarom dient de politieraad een motie in bij de federale regering. Daarin vragen de vier gemeenten van de politiezone Puyenbroeck (Lochristi, Zelzate, Wachtebeke en Moerbeke) een billijke spreiding van de lasten, maar ook extra ondersteuning van de federale politie.