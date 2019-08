Wachtebeke maakt zich op voor 42ste Safarkensmarkt Jules Persynplein is zondag ‘place to be’ Kristof Vereecke

08 augustus 2019

11u42 0 Wachtebeke Zondag organiseren ze in Wachtebeke al voor de 42ste keer hun Safarkensmarkt. De oude hobby- en ambachtenmarkt op het Jules Persynplein trekt jaarlijks een paar duizend bezoekers en betekent een hoogtepunt voor het lokale verenigingsleven.

De Safarkensmarkt is een traditie op de tweede zondag van augustus. Het feest ontstond in 1978 naar aanleiding van ‘het jaar van het dorp. De naam van de markt is afkomstig van het oude limonadeflesje met de knikker in, het safarke. Bedoeling van de organisatoren was om de plaatselijke verenigingen een kans te bieden om inkomsten te verzamelen. Een gedachte die nog steeds springlevend is. Zo hebben de meeste Wachtebekenaren er een drank- en/of eetstandje. Met de opbrengst van het populaire evenement betalen ze vaak hun jaarlijkse werking. Naast de verenigingenmarkt is er vanaf 7 uur ook een gezellige rommelmarkt en zijn er vanaf 13 uur tal van oude ambachten te bewonderen. Afspraak zondag op het Jules Persynplein.