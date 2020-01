Wachtebeke klinkt op 19 januari samen op het nieuwe jaar Kristof Vereecke

03 januari 2020

17u10 0 Wachtebeke Overslag mocht op 1 januari de spits afbijten, maar op zondag 19 januari nodigt de gemeente Wachtebeke al zijn inwoners uit op het Dokter Jules Persynplein voor een spetterende nieuwjaarsreceptie.

Het is al voor de zevende keer op rij dat de Wachtebekenaren samen klinken. “Een traditie die al goed ingeburgerd is. We hopen iedereen dan ook massaal te mogen verwelkomen”, zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg (sp.a). Burgerparticipatie blijft ook in 2020 één van de speerpunten van het gemeentebestuur. “We willen de mensen ook blijven informeren en betrekken bij ons bestuur. Het maakt mensen gelukkiger en tevredener en daar doen we het toch voor.” Afspraak vanaf 11 uur op het Jules Persynplein.