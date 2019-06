Wachtebeke kermis strikt Voice Kids en Seniorwinnaar Heel weekend feest Kristof Vereecke

27 juni 2019

17u08 0 Wachtebeke Komend weekend vieren ze kermis in Wachtebeke. Op zaterdag komen The Voice Kids-winnaar Jens Dolleslagers en The Voice Senior-winnaar John Leo er optreden.

Ze starten de kermis zaterdag met een 70-80-90 fuif in de feesttent op het Jules Persynplein. Om 21 uur is er happy hour. Zondag staat er een grote kindernamiddag op de agenda en ’s avonds zijn er optredens van The Voice Kids-winnaar Jens Dolleslagers en The Voice Senior-winnaar John Leo. Alle optredens zijn gratis. Op maandag en dinsdag plannen ze er telkens om 18 uur een wielerwedstrijd in het centrum.