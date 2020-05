Wachtebeke annuleert alle gemeentelijke activiteiten tot en met 31 augustus Kristof Vereecke

07 mei 2020

16u58 0 Wachtebeke De gemeente Wachtebeke annuleert alle gemeentelijke activiteiten tot en met 31 augustus. Dat betekent geen 11 juliviering, geen nationale feestdag of vlottentocht, en ook geen Safarkensmarkt.

“Het is heel jammer. Wachtebeke is een sociale gemeente die graag buitenkomt, maar de gezondheid van onze inwoners staat bovenaan onze prioriteitenlijst. Daarom annuleert de gemeente Wachtebeke, vanwege het coronavirus, alle gemeentelijke activiteiten en evenementen tot en met 31 augustus 2020”, klinkt het in een officiële mededeling. Het schepencollege raadt ook alle andere organisatoren in de gemeente aan het voorbeeld van de gemeente te volgen. “We danken jullie voor jullie begrip in deze uitzonderlijke tijden”, besluit de gemeente.