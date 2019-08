Vrienden van overleden Jens Hamerlinck (20) brengen muzikaal eerbetoon: “Onze manier om ongeval te verwerken” Jeffrey Dujardin

13 augustus 2019

19u14 30 Wachtebeke Met de single ‘Afterlife’ eren Luca Piccinni (20) en Rik Dielissen (19) hun verongelukte vriend Jens Hamerlinck (20) uit Wachtebeke. Hij kwam op 20 juli om het leven bij een ongeval in Destelbergen. “Lied puur op gevoel gemaakt, maar ons verdriet moest eruit.”

Jens Hamerlinck uit Wachtebeke kwam op zaterdag 20 juli om het leven na een nachtje stappen op de Gentse Feesten. Hij was er samen met drie vrienden zijn 20ste verjaardag gaan vieren. Op de terugweg crashte hun auto tegen een paal in Destelbergen. De 19-jarige bestuurder reed te snel en had gedronken.

Als eerbetoon aan Jens heeft Rik Dielissen nu de hiphopsong ‘Afterlife’ gemaakt. Daarin is de pijn, het gemis en de frustratie duidelijk te horen. Zo verwijst de zin ‘You should have walked’ in de tekst naar de bestuurder van de wagen die onder invloed van alcohol was en veel te snel reed. ‘I just wanna take you back to your family’ is meermaals te horen.

De dagen na het ongeval waren voor Luca en Rik een wake-upcall. “We zijn in twee dagen tijd volwassen geworden. Op Snapchat zagen we de beelden van het ongeval. Daardoor wisten we voor iedereen wat er gebeurd is. Wij hebben de familie van de slachtoffers ingelicht. Twee dagen hebben we iedereen opgevangen en getroost. Ons eigen verdriet schoven we opzij. Dat moest er nu uit.”

Puur op gevoel

Dat kon via een lied dat Rik in twee dagen tijd in elkaar stak. “Ik heb nog nooit zo snel iets gemaakt, het was puur op gevoel. Dit was onze manier om alles te verwerken”, zegt Rik die al sinds zijn 12de gekend is als producer Easthunt.

Luca is dan weer gekend als dj Piccinni. Hij stond begin augustus op het Walhallafestival in Sint-Niklaas. Daar kon hij al een mooi eerbetoon brengen aan Jens. “We hadden aan de organisator en dj gevraagd of we een halfuurtje mochten spelen”, zegt Luca. “Eerst hielden we een moment van stilte, vervolgens speelden we er ook de song. Een zeer emotioneel moment.”

Steun

Het duo hoopt dat het lied ook anderen helpt om hun verdriet te verwerken. “We kunnen enkel hopen dat mensen er steun uit halen. Alles wat wij meegemaakt hebben die dagen, zit in die track verwerkt”, aldus Luca. “Jens zou dit fantastisch gevonden hebben. Hij was onze grootste fan. Het ongeval heeft ons als vrienden dichter bij elkaar gebracht. Iedereen die Jens gekend heeft, heeft het liedje al beluisterd.”

Het ongeval was een levensles. “Het kan zo snel voorbij zijn”, beseffen de twee. “Normaal zat ik ook in die auto. Jens wou niet alleen naar huis. Zo was hij, hij wou altijd omringd zijn door vrienden en familie”, zegt Rik. “Nu beseffen we pas echt dat drinken en rijden niet samengaan. Doe dat alsjeblieft niet”, besluit Rik.

‘Afterlife’ is binnenkort te beluisteren op Spotify. Het eerbetoon verschijnt ook op het volgende album van Rik.