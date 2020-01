Voorbereidende werken 3de fase dorpskernvernieuwing starten op 17 februari Gemeente organiseert op 21 januari een infovergadering voor betrokken inwoners Kristof Vereecke

08 januari 2020

20u58 0 Wachtebeke Op 17 februari starten de voorbereidende werken voor de derde fase van de dorpskernvernieuwing in Wachtebeke. Dat maakte burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders) deze avond zelf bekend. De eigenlijke dorpskernvernieuwing start eind 2020.

“We starten in de Meerstraat”, zegt Van Cronenburg. “De werken zijn vrij ingrijpend omdat er een er een belangrijke toevoerleiding richting Beervelde vervangen dient te worden. De Watergroep is piloot in dit verhaal. Er worden een 200-tal werkdagen voorzien voor de voorbereidende werken over het hele traject-Meersstraat, Dorp, Godshuisstraat, Lindestraat, Smishoek en Rechtstro.”

Meersstraat

Tijdens de werken is het de bedoeling om de Meersstraat af te sluiten. “Uiteraard niet gedurende de volledige duur van de werken”, weet Van Cronenburg. “De werken schuiven daarna op naar Dorp, Godshuisstraat, Lindestraat Smishoek en Rechtstro. De eigenlijke dorpskernherinrichting start aansluitend op de voorbereidende werken. Er wordt een nieuw wegdek, riolering, verlichting en groen aangelegd. Deze werken moeten eind 2020 kunnen starten.”

Infovergadering

Ondanks de startdatum is het voor de gemeente onmogelijk een duidelijke timing te geven voor de verschillende fases. “Die hopen we op 21 januari mee te delen tijdens een infovergadering voor de betrokkenen. Daarna gaan we de rest van de bevolking inrichten. Voorlopig kunnen we enkel de timing van de voorbereidende werken meegeven. Voor de eigenlijke dorpskernvernieuwing moet eerst nog een aannemer aangesteld worden.”