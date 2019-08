Voor tweede jaar op rij oppompverbod uit Langelede Watervoorraden onvoldoende hersteld Kristof Vereecke

20 augustus 2019

16u57 0 Wachtebeke Voor het tweede jaar op rij geldt een oppompverbod van water uit de Langelede. De droogte van vorige zomer en het feit dat er deze winter te weinig neerslag viel, zorgen ervoor dat de grond watervoorraden onvoldoende hersteld zijn.

“Komt daar nog eens bij dat ook deze zomer erg droog is”, zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders). “Hierdoor zakken de waterstanden van onze waterlopen snel. Ook de toestand van verschillende ecologische waterlopen betert er niet op. Sommigen dreigen zelfs helemaal droog te vallen. Daarom is het opnieuw verboden om nog water op te pompen uit de Langelede en de waterlopen in hetzelfde stroomgebied.” Volgens Van Cronenburg staat de maatregel los van de drinkwatervoorziening. “Al is spaarzaam omgaan met water altijd een goede raad.”