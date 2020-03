Volgende dorpspunt voor Overslag? Gemeente organiseert infovergadering Kristof Vereecke

05 maart 2020

14u03 0 Wachtebeke De gemeente Wachtebeke heeft plannen om een dorpspunt voor Overslag te installeren in ‘De Zwarte Ruiter’. Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar producten en diensten worden aangeboden.

Kerkbrugge-Langerbrugge kreeg recent al een dorpspunt, en ook Watervliet heeft er eentje. De gemeente Wachtebeke zou nu ook één willen lanceren in het tweelandendorpje Overslag. Hiervoor organiseert de gemeente op 18 maart een infovergadering in het buurtcentrum ‘De Zwarte Ruiter’.

“Een dorpspunt is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar allerlei producten en diensten worden aangeboden”, vertelt burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders). “Dit kan gaan van brood of verse groenten over het afhalen van pakjes, en tot het laten herstellen van fietsen. Er kunnen ook sociale activiteiten plaatsvinden.”

“Op dit moment is het aanbod van diensten en voorzieningen in Overslag schaars en sommige ontmoetingsplaatsen zijn er verdwenen. Daarom onderzoekt de gemeente of de inwoners een dorpspunt wenselijk vinden.”

Kerk

Ondertussen rijst ook de vraag hoever het staat met de herbestemming van de kerk. Momenteel loopt een haalbaarheidsstudie rond die herbestemming, maar die laat wat op zich wachten. De inwoners vragen zich dan ook luidop af hoever de gemeente staat. “De twee zaken staan los van elkaar”, zegt Van Cronenburg. “Maar de haalbaarheidsstudie laat inderdaad langer op zich wachten dan gehoopt. We hopen voor de zomer de resultaten te krijgen.”

De infovergadering vindt plaats op woensdag 18 maart om 20 uur in zaal De Zwarte Ruiter, Schoolstraat 3.