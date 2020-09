Vlaamse Waterweg start op 5 oktober met dringend herstel van Kalvebrug Kristof Vereecke

28 september 2020

16u08 0 Wachtebeke Op 5 oktober start De Vlaamse Waterweg met dringende herstellingswerken aan de Kalvebrug over de Moervaart in Wachtebeke.

“De brug heeft al wat dienstjaren op te teller. Ze overspant de Moervaart al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog”, klinkt het bij de Vlaamse Waterweg. “Bovendien werd ze de laatste maanden erg intensief gebruikt als omleidingsroute tijdens de grote dorpskernvernieuwing in het centrum van Wachtebeke.” Dat is volgens schepen van mobiliteit Peter Van Bambost erg duidelijk zichtbaar. “Als je over de brug rijdt, zie je de slijtage gewoon.”

De werken dringen zich dan ook op. Op 5 oktober is het eindelijk zover. “De aannemer start met het wegdek dat aansluit op de brug te verwijderen, zodat alle onderdelen vrij komen te liggen. Zo kan een nieuwe sluitlat tussen de weg en de brug, een profiel dat ervoor zorgt dat beide netjes op elkaar aansluiten, aangebracht en met beton verankerd worden. Ook de beschadigingen aan het landhoofd waarop de brug steunt, worden aangepakt. Daarnaast zal de aannemer de muren langs het voet- en fietspad, die hebben afgezien door brede landbouwvoertuigen, herstellen. Tot slot krijgt de brug nog een reinigingsbeurt en controle, en wordt het wegdek afgewerkt met asfalt.”

Omleiding

Tijdens de werken is er een omleiding via de Overledebrug. Van zodra het mogelijk is, stelt de aannemer de brug vroeger ter beschikking voor fietsers en voetgangers. Belangrijk daarbij is wel dat het beton voldoende heeft kunnen uitharden en de werfzone veilig is voor de zwakke weggebruiker.