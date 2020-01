Vissers voortaan persona non grata in Overslagse Sint-Elooipolder: Meer dan 130 vissers moeten op zoek naar nieuwe visplek Kristof Vereecke

27 januari 2020

09u43 0 Wachtebeke Het agentschap voor Natuur en Bos heeft beslist dat er niet langer gevist mag worden in de Overslagse Sint-Elooipolder. Een streep door de rekening van de 130 vissers van hengelclub Het Loze Vissertje uit Zelzate.

De 6.000 vierkante meter grote visput in de Overslagse Sint-Elooipolder is al sinds jaar en dag de vaste uitvalsbasis voor de leden van Het Loze Vissertje. Daarnaast is de put ook populair bij de hengelaars uit de buurt. Vandaag hebben zo’n 130 hengelaars een vergunning op de visput. “En dat is dan nog zonder de dagvergunningen geteld”, klinkt het in vissersmiddens. “Die moeten nu allemaal op zoek te moeten naar nieuwe viswateren.” Zo liet het Agentschap voor Natuur en Bos het bestuur van visclub Het Loze Vissertje weten dat het viswater in waardevol ecologisch natuurgebied ligt en dat er niet langer gevist kan worden. Het clubbestuur verwittigde zondag al zijn leden via een brief die gretig verspreid werd op sociale media. Het regent dan ook massa’s verontwaardigde reacties. “Voor onze vereniging is dit alles behalve goed nieuws”, zegt Nathalie Guldemont van hengelsportwinkel Het Loze Vissertje in de Havenlaan. “We moeten nu op zoek naar een nieuwe locatie.”

Klacht ex-lid

De club pachtte de put al jaren van een bekende Overslagse familie. Door de jaren heen werd de put uitgebouwd tot een paradijs voor de hengelsportliefhebber. Nooit leek er er ook maar één vuiltje aan de lucht. Tot vorig jaar een ex-lid van de club een klacht indiende bij de dienst stedenbouw van de gemeente Wachtebeke. Er kwam een openbaar onderzoek dat aanvankelijk geen klachten leek op te leveren. Tot Natuur en Bos kwam.