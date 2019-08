Vikings komen opnieuw naar Puyenbroeck Viking Run is aan vijfde ‘water edition’ toe in provinciaal domein Kristof Vereecke

28 augustus 2019

16u10 0 Wachtebeke Komende zaterdag en zondag is het provinciaal domein van Puyenbroeck opnieuw het decor van de Strong Viking Run, ‘the Water Edition’.

Deelnemers aan de Strong Viking kunnen kiezen tussen 7, 13, 19 en 42 kilometer. Tijdens de run krijgen ze een pak extreme obstakels voorgeschoteld. Gezien het om ‘the water edition’ gaat luisteren die naar ronkende namen als ‘The Fjörd Drop’, een twaalf meter hoge vrije val in het water, ‘Water Hill’ of ‘Water Road’. Deelnemers leggen de handdoek dus beter klaar. Het evenement is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde op de kalender in Puyenbroeck. Dit voorjaar namen 9.500 Vikingen deel aan de ‘Mud Edition’. Ook nu loopt het storm voor het evenement. Meer info via www.strongviking.com.