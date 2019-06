Video. Wachtebeke haalt wereldrecord: 610 golden retrievers op één plaats Wouter Spillebeen

23 juni 2019

18u02 5 Wachtebeke Voor de tweede keer al heeft Wachtebeke het wereldrecord gebroken voor de meeste golden retrievers op één locatie. Ze moesten er meer dan 361 hebben om het Schotse record te overtreffen en dat lukte ruimschoots. En de honden, die zochten vooral afkoeling.

Vorig jaar werd het record in Wachtebeke gevestigd op 303 honden. Maar nadien deden de Schotten het beter door er 361 samen te brengen. Frédéric Leidgens, teammanager bij Royal Antwerp FC, slaagde er later in op 499 golden retrievers te verzamelen op Linkeroever, maar daar was geen deurwaarder aanwezig om de dieren te tellen.

Wachtebeke wilde de titel dit weekend terug thuis halen en had daarvoor wél een deurwaarder uitgenodigd. Die telde maar liefst 610 golden retrievers, waarmee het record ruimschoots verbroken is.

De recordpoging werd een waar festival voor honden en hun baasjes. Door de hitte zochten de dieren graag de verkoeling op. Elk plekje schaduw werd benut en het hondenzwembad in de losloopweide bleek voor veel van de retrievers een welgekomen verfrissing te zijn. “Mijn hond was heel wat properder toen hij hier aankwam”, lacht een baasje nadat zijn viervoeter een duik nam.