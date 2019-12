Verbouwing gemeentehuis, fietspaden, rioleringen en Wachtebeekse Spelen blikvangers van nieuw meerjarenplan Wachtebeke voorziet de komende vijf jaar 11 miljoen euro investeringen Kristof Vereecke

24 december 2019

12u10 2 Wachtebeke De gemeente Wachtebeke wil werk maken van een grondige verbouwing van het gemeentehuis en de directe omgeving. Dat is één van de blikvangers van de nieuwe meerjarenplanning. In totaal voorziet Wachtebeke de komende vijf jaar 11 miljoen aan investeringen.

“We zijn ambitieus”, zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders). “We willen Wachtebeke de komende zes jaar op de kaart zetten als mooie landelijke gemeente en uitbouwen tot een hedendaagse en sociale gemeenschap waar het vandaag en morgen goed en veilig is om te wonen.” Eén van de middelen omdat te doen is een vernieuwd gemeentehuis. “Het OCMW-personeel verhuist op vrij korte termijn naar het gemeentehuis. Daarom zullen we een aantal aanpassingswerken moeten uitvoeren. Het is de bedoeling om onze burgers vanuit één centraal punt te helpen. Daarom voorzien we voor de verbouwing van het gemeentehuis anderhalf miljoen euro. Eén van de ingrepen is onder andere de afbraak van de frituur naast de deur. Tegen 2022 moeten de werken afgerond zijn.”

Overslag

Maar daarmee stopt het zeker niet met investeringen in Wachtebeke. Zo wordt 850.000 euro uitgetrokken voor de derde fase van de dorpskernvernieuwing. Werken die volgend jaar zouden moeten starten en tegen 2021 afgerond zijn. Ook in 2021 op de agenda: de wegenis en riolering van de Tennisstraat voor 200.000 euro en de opwaardering van het plein op Overslag voor 50.000 euro. De toekomst van de kerk van Overslag is nog onduidelijk. Er wordt in 2020 wel 200.000 euro geïnvesteerd voor de inrichting van de kerk. Lees: een keuken, sanitair,.... Voor de definitieve toekomst van de kerk is het wachten tot eind 2020. Dan worden de resultaten van de haalbaarheidstudie verwacht. Naast de kerk van Overslag voorziet de gemeente in 2020 ook nog eens 250.000 euro voor de inrichting van sportpark De Bergen.

Fietspaden en rioleringen

De vernieuwing van het wegdek en de riolering Oudeburgse Sluis/Sint-Franciesdijk staan in 2022-2023 op de agenda. Daarvoor trekt de gemeente nog eens 850.000 euro uit. Ook de fietspaden langs de N449 en de riolering van de Walderdonk staan op het programma in 2022. Kostenplaatje: 450.000 euro. Voor het Klein Axelsvaardeken wordt in 2023 200.000 euro voorzien. Voor het kruispunt Kalve-Peene en de aanleg van een fietspad wordt nog eens 750.000 euro uitgetrokken.

Daarnaast wil de gemeente ook verder inzetten op burgerparticipatie via de wijkplatforms. In 2020 komt er een opvolger van de Wachtebeekse Spelen.