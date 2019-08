Veel volk, minder verenigingen op 42ste Safarkensmarkt Kristof Vereecke

12 augustus 2019

16u21 0 Wachtebeke Het was gisteren opnieuw gezellig druk op de 62ste editie van de Safarkensmarkt. Wel opvallend minder deelnemende verenigingen dan vorig jaar.

Zondag organiseerden ze in Wachtebeke al voor de 42ste keer hun Safarkensmarkt. De oude hobby- en ambachtenmarkt op het Jules Persynplein trekt jaarlijks een pak bezoekers en betekent een hoogtepunt voor het lokale verenigingsleven dat er heel wat drank- en/of eetstandjes uitbaat. Met de opbrengst financieren ze hun jaarwerking. Dit jaar waren er echter een pak minder standjes. Vooral het forfait van ‘Ostarrichi’ was erg opvallend. De Oostenrijk-liefhebbers zorgen elk jaar voor een pak ambiance. Maar ook voetbalclub SK Wachtebeke en de plaatselijke judoclub hadden dit jaar geen stand. Voor de vele bezoekers een signaal dat er misschien nagedacht moet worden over de bestaande formule van de Safarkensmarkt wil het een jaarlijkse hoogdag blijven.