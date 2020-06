Vanaf woensdag mag er opnieuw gezwommen worden in Puyenbroeck (maar er zijn wel enkele regels) Kristof Vereecke

12u03 5 Wachtebeke Woensdag 1 juli gaan de buitenzwembaden in het provinciaal domein van Puyenbroeck opnieuw open voor het publiek. Zwemmers zullen vanwege de coronamaatregelen altijd vooraf moeten reserveren via de webshop van de provincie.

De binnenbaden blijven gesloten. In de voormiddag kan je er enkel terecht om baantjes te trekken. In de namiddag zijn ook het peuterbad, het instructiebad en de ligweide open. Douchen is beperkt mogelijk en er zijn lockers beschikbaar. De provincie laat bovendien weten dat de plaatsen in het zwembad zijn door de coronamaatregelen zeer beperkt zijn. Als je reserveert en niet komt zwemmen wordt de zwembeurt automatisch gefactureerd om misbruiken te vermijden. Reserveren kan via deze link.