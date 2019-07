Vanaf september nieuwe lessenreeksen kinderyoga en BBB in cultuurhuis Safarken Inschrijven kan vanaf 19 augustus Kristof Vereecke

11 juli 2019

11u27 0 Wachtebeke Vanaf september start de sportdienst van Wachtebeke opnieuw met lessenreeksen kinderyoga en BBB.

De kinderyoga start op woensdag 11 september. “Het gaat om 10-delige lessenreeks. De focus ligt op focus, soepelheid en zelfbeleving”, zegt sportfunctionaris Leen Groothaert. De lessen gaan door in cultuurhuis Safarken en worden gegeven door een ervaren lesgeefster. Voor 10 lessen betaal je 50 euro. In september start ook een nieuwe lessenreeks BBB. “Dat zijn spierversterkende oefeningen voor personen vanaf 14-jaar. De focus ligt vooral op borst en billen en buik.” Deze lessenreeks kost 32,50 euro. Inschrijven voor beide lessenreeksen kan vanaf maandag 19 augustus om 20 uur via het online inschrijvingssysteem van de gemeentelijke website.