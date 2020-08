Vanaf donderdag wordt het slalommen in buurt van Kalvebrug Kristof Vereecke

11 augustus 2020

13u37 0 Wachtebeke De omgeving rond de Kalvebrug wordt ingericht als zone 30. Daarnaast komt er vanaf donderdag ook een proefopstelling die het verkeer er moet afremmen.

Op donderdag 13 augustus gaat de Vlaamse Waterweg er in samenwerking met de gemeente Wachtebeke een proefopstelling plaatsen in de buurt rond Kalvebrug. Daarbij zal gewerkt worden met beurtelingse doorgang in de straat. “Op deze manier worden voertuigen verplicht om te slalommen tussen de geplaatste obstakels”, klinkt het in een persbericht van de gemeente. Voor de fietsers blijft er plaats voorzien buiten de opstelling.

Ook de zone 30 in de omgeving van de brug wordt uitgebreid. “We hopen dat op deze manier de snelheid van de voertuigen daalt voordat ze de brug naderen en dus ook de overlast voor de buurtbewoners afneemt. Een evaluatie van deze opstelling is voorzien voor later in het jaar”, klinkt het nog.