Van pootjesbaders over zonnecrèmesuperhelden tot handtekeningjagers: Popeiland nooit zo zomers Bakvissenfestival was nog nooit zo zomers Kristof Vereecke

26 juni 2019

18u38 0 Wachtebeke En of het goed vertoeven was op Popeiland! Dankzij de wolken bleef de grootste hitte uit, maar dat maakte het niet minder plezant op het evenementeneiland van het provinciaal domein van Puyenbroeck.

De organisatie had er vooraf alles aan gedaan om de voorspelde hitte zo dragelijk mogelijk te maken voor de bezoekers. Sprinklers, een 10 vierkante meter groot plonsbad, een strand vol parasols, drie zonnecrèmesuperhelden,…niks werd aan het toeval overgelaten. Uiteindelijk bleef de grote hitte uit, maar het maakte Popeiland er niet minder fijn op.

Waterpret

Het grootste bakvissenfestival van het land was nog nooit zo leuk. De extra waterpret zorgde voor een echt vakantiesfeertje. En terwijl de ouders genoten van een lekkere mocktail of een Duvel op het strand, amuseerden de kinderen zich te pletter in het plonsbad.

#LikeMe

Een mens zou bijna vergeten dat er ook optredens waren. De cast van #LikeMe deed de weide dansen van jolijt. Fien, Nora en Hazel (8) uit Merelbeke kropen speciaal op een vuilnisbak om hun helden te zien. “Het is onze eerste keer, maar we komen zeker terug! Al die randanimatie, we moeten wel.” De Wachtebeekse vriendinnen Anna, Roos, Amber, Juline en Nina (9) van de basisschool van Langelede wisten wel beter. “Wij spelen een thuismatch. Popeiland is het leukste feestje van het jaar!”

Gamehall

In de gamehall ging het er ondertussen nog heter aan toe. Daar zorgden Youtubers Royalistic en Don De Jong voor hun feestje van het jaar. Bij elke Fortnite-move kraaide de evenementenhal van de pret. YouTubers zijn duidelijk de sterren van morgen. Dat bleek tijdens de handtekeningensessie van de twee. Gers Pardoel mocht het festival afsluiten en de zomer definitief aftrappen. “Ik neem je mee, neem je mee op reis. Neem je mee, naar Rome of Parijs.” De vakantie is nog nooit zo mooi gestart in Puyenbroeck.