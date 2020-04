Update: Woon- en zorgcentrum De Mey zwaar getroffen door coronavirus: “19 personeelsleden en 6 bewoners besmet. Iedereen wordt eerstdaags getest” Kristof Vereecke

08 april 2020

19u49 9 Wachtebeke Woon- en zorgcentrum De Mey in Wachtebeke is bijzonder zwaar getroffen door het coronavirus. Maar liefst 19 personeelsleden en 6 bewoners werden positief bevonden op covid-19. De cijfers dateren al van vorig weekend. Alle bewoners en personeelsleden worden er eerstdaags getest.

Het coronavirus slaat bijzonder hard toe in woon- en zorgcentrum De Mey in Wachtebeke. Maar liefst 19 personeelsleden en 6 bewoners testten positief op covid-19. Dat blijkt uit cijfers die dateren van vorig weekend. De directie neemt naar eigen zeggen alle nodige voorzorgsmaatregelen om de verspreiding tegen te gaan en volgt hierbij nauwgezet de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Het agentschap , de coördinerende arts, ons directieteam en wijzelf volgen de situatie van dichtbij op”, zegt zorgdirecteur Dirk Van Hoecke in een mededeling. “Om de bewoners van ons woon- en zorgcentrum de maximale verzorging te kunnen bieden, maar ook om onze medewerkers te beschermen, worden bewoners die minimale ziekteverschijnselen vertonen, onmiddellijk geïsoleerd. Ook de verzorging gebeurt steeds met beschermingskleding, masker en eventueel spatbril. Elke bewoner dient op zijn eigen kamer te blijven en er strikte afspraken wat betreft het onderhoud van de kamers. Dat gebeurt altijd in overleg met de betrokken huisarts.”

Intensieve zorgen

Eén personeelslid verbleef tijdlang op intensieve zorgen, maar is ondertussen aan de beter hand. Drie besmette bewoners worden in het rusthuis verzorgd, drie andere werden overgebracht naar het ziekenhuis. “Alle bewoners in het rusthuis worden omringd door de beste zorgen en medisch opgevolgd volgens de voorschriften van de Vlaamse overheid”, zegt burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders) . “De drie die overgebracht werden naar het ziekenhuis zijn ondertussen beter en mogen in de loop van deze week terug naar het woon- en zorgcentrum om hier verder te genezen.” Er is ook sprake van minstens drie sterfgevallen, maar of die corona-gerelateerd zijn, is volgens burgemeester Van Cronenburg twijfelachtig. “Het gaat om mensen van erg hoge leeftijd die niet getest werden.”

Wachtebeke zwaar getroffen

De gemeente Wachtebeke is met 34 bevestigde covid-19 gevallen, of één per 229 inwoners, één van de zwaarst getroffen gemeenten in Oost-Vlaanderen. “De cijfers van het woon- en zorgcentrum wegen uiteraard zwaar door. Ik begrijp de ongerustheid bij de inwoners. Het is goed dat er nu getest wordt”, zegt Rudy Van Cronenburg. “Mogelijk ligt het werkelijke cijfer wel iets lager. Na overleg met onze lokale dokters blijkt dat er ook een aantal besmettingen uit het naburige Sint-Kruis-Winkel tussen zitten. Natuurlijk is 34 niet min en is elke besmetting er één te veel.”