Unieke beelden van otter in Moervaartvallei Dier is al sinds jaren 80 niet meer gespot in Vlaanderen Kristof Vereecke

07 januari 2020

21u44 0 Wachtebeke Er is recent een otter gespot langs de Moervaart. Natuurliefhebbers konden het dier al drie keer vastleggen op camera. De ontdekking is bijzonder nieuws, zo is het van de jaren tachtig geleden dat er nog otters voorkwamen in Vlaanderen.

Het dier werd een eerste keer gespot op 6 december op een privédomein langs de Moervaart. Ook recent op 30 december kon de otter vastgelegd worden op camera. Volgens bioloog Joris Everaert is dat heel goed nieuws. “Het betekent dat de kwaliteit van de vallei heel goed is”, vertelde hij aan Radio 2. “Otters komen enkel voor als er veel vissen zijn en als de waterkwaliteit goed is.”

Groot leefgebied

Ook rust is heel belangrijk voor otters. Daarom wordt de locatie waar de otter gespot is niet bekend gemaakt. “Otters komen enkel voor in gebieden waar amper mensen komen. De diertjes zijn heel schuw van nature”, weet Everaert. De otter heeft een erg groot leefgebied dat zich gemakkelijk over 20 tot 40 kilometer oeverlengte kan spreiden. Volgens natuurliefhebbers werden ook al uitwerpselen aangetroffen langs de Durme. Vrijwilligers van Natuurpunt en Durme vzw onderzoeken nu of er nog meer otters zijn in de regio. Daarnaast willen ze ook uitzoeken of het gespotte exemplaar een mannetjes- of vrouwtjesdier is. “We hopen dat de soort zich effectief gaat vestigen in de streek”, klinkt het nog.