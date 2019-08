Twee verkrachtingen op The Qontinent Jeffrey Dujardin

12 augustus 2019

12u27 0 Wachtebeke Dit weekend vond de twaalfde editie van het hardstyle-festival The Qontinent plaats in het Provinciaal Domein Puyenbroeck te Wachtebeke. Gedurende het weekend kwamen er twee aangiftes binnen voor verkrachtingen. 70 personen bleken drugs bij zich te hebben.

“Gedurende de duur van het festival ontving de politiezone Puyenbroeck twee aangiftes van feiten van verkrachting. Hierin wordt verder onderzoek gevoerd”, klinkt het bij de politie. Ook drugs bleek een rijkelijk aanwezig te zijn op het festival. “Er werden verdovende middelen teruggevonden waaronder vooral XTC, cocaïne, speed, amfetamines, ketamine, MDMA en cannabis.” Tijdens de controles op het festivalterrein werden 70 personen in het bezit gevonden van verdovende middelen. In opdracht van het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, werd toepassing gemaakt van de mogelijkheid om aan personen die in het bezit werden gevonden van verdovende middelen of verboden wapens een onmiddellijke minnelijke schikking voor te stellen. Er werd 19.800 Euro geïnd. Vijf personen werden door het parket Oost-Vlaanderen onmiddellijk gedagvaard. Zij zullen zich op donderdag 26 september 2019 moeten verantwoorden voor de Correctionele Rechtbank van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. Het betreft vier dealers en één verdachte die weigerde om de onmiddellijke minnelijke schikking te betalen.

Er werden tijdens de verkeerscontroles vijftien bestuurders betrapt die reden onder invloed van verdovende middelen. Achttien bestuurders waren onder invloed van alcohol. Twee personen werden bestuurlijk van hun vrijheid beroofd wegens het verstoren van de openbare orde. Tenslotte werd een verboden wapen (een nunchaku) in beslag genomen tijdens een verkeerscontrole. Hiervoor werd een onmiddellijke minnelijke schikking van 350 EUR opgelegd.