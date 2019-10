Topzwemmers heropenen vernieuwd zwembad in Puyenbroeck: “Goed opnieuw thuis te zijn” Na meer dan anderhalf jaar werken kan er opnieuw binnen gezwommen worden in provinciaal domein Kristof Vereecke

Wachtebeke Na meer dan anderhalf jaar werken kan er opnieuw gezwommen worden in het zwembadcomplex van het provinciaal domein van Puyenbroeck. Het moment om er een zwemclinic te organiseren dachten de topzwemmers van Proswimlab.

Er kan weer gezwommen worden in het zwembadcomplex van het provinciaal domein van Puyenbroeck. “Het binnenbad werd de afgelopen maanden volledig gestript. Tot op het beton. Ook de lucht- en watercirculatie werden aangepakt.”

Fris ogend geheel

Daarnaast werd een gemeenschappelijke toegangsruimte gecreëerd voor het zwembad, de sporthal en het sporthotel. De vernieuwingen vallen in de smaak. “Het is een fris ogend geheel geworden. Ik vind het zeker en vast geslaagd”, vertelt topzwemmer Stijn Heuninck (19). En hij kan het weten. De negentienjarige trekt al heel zijn leven baantjes in Puyenbroeck. Speciaal voor de heropening organiseerde hij er met Proswimlab een clinic voor amateurzwemmers.

Olympiërs

De clinics werden gegeven door niet de minsten. Olympiër Emmanuele Van Luchene en meervoudig Belgisch kampioen Larre Lafort zakten speciaal af naar Puyenbroeck. “Dat is het idee achter Proswimlab. Professionele zwemmers die hun expertise gebruiken om anderen beter te leren zwemmen. Eerst maken we een videoanalyse en daarna gaan we aan de slag in het bad.” Daar is volgens olympiër Emmanuel ‘Manu’ Van Luchene meer dan ooit nood aan. “Zwemmen is de derde meest beoefende sport van het land. Toch zijn er nog heel weinig mensen die echt goed kunnen zwemmen. Met onze ervaring en jarenlange expertise proberen we tips en tricks te geven.” Dat die tips en tricks voortaan opnieuw in het vijftigmeterbad van Puyenbroeck gegeven kunnen worden, is volgens de zwemmers een zegen. “Het is goed opnieuw thuis te zijn”, besluit Stijn Heuninck.