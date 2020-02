Tik Tokster Céline Dept komt naar Popeiland Kristof Vereecke

04 februari 2020

09u40 0 Wachtebeke Het provinciaal domein van Puyenbroeck loste al een eerste naam voor Popeiland. Zo verwelkomt het populaire ‘bakvissenfestival’ niemand minder dan Tik Tokster Céline Dept en haar vriend Michiel.

De twee zullen er in de evenemententent een Tik Tok-workshop organiseren. Naast een klassiek muziekfestival zet Popeiland sinds vorig jaar nog meer in op de leefwereld van jongeren. Zo mochten ze er vorig jaar enkele populaire YouTubers zoals Royalistiq en Don De Jong verwelkomen. Een daverend succes. Tijdens het live ‘potje’ Fortnite van Don De Jong en Royalistiq zat de evenemententent bomvol. Met de komst van Céline Dept gaat het populaire Popeiland verder op de ingeslagen weg. Céline Dept is een Zottegemse die wereldberoemd werd via de smartphone-app TikTok. Momenteel heeft de Zottegemse wereldwijd zo’n 2,7 miljoen volgers. Popeiland vindt dit jaar plaats op woensdag 24 juni.