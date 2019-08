The Qontinent gaat van start: “Drugs blijft een probleem, dat is dweilen met de kraan open” Jeffrey Dujardin

10 augustus 2019

21u34 0 Wachtebeke The Qontinent is weer in het land. Het domein van Puyenbroeck is dit weekend de plek om eens goed los te gaan op dancemuziek. Met bijna 15.000 feestvierders per dag en tal van topartiesten is het weer feesten geblazen in Puyenbroeck. Met zoveel bezoekers is er ook de nodige politiemacht. “Drugs blijft een probleem, dat is dweilen met de kraan open”, zegt commissaris De Witte van politiezone Puyenbroeck.

Zaterdag gingen we zelf een kijkje nemen, het was op de koppen lopen op sommige momenten. De sfeer zat goed, de mensen amuseerden zich rot en dansten tot het zweet van hun lichaam liep. Het weer hielp daarin mee. Voor de politie ter plekke was het ook puffen. In het commandocentrum waar de politie, brandweer, het Rode Kruis en de organisatie zit, is het gezellig warm. In de vergaderzaal op het eerste verdieping van het restaurant ‘The New Four Seasons’ staan tal van schermen. Met 10 camera’s hebben ze een overzicht over heel het festival. “Mochten we iets opvallend zien, kunnen we onze collega’s in het veld aansturen”, zegt commissaris Mario De Witte van politiezone Puyenbroeck. “Het is al redelijk rustig geweest vrijdag en zaterdag”, zegt hij. “Nog geen vechtpartijen, maar drugs blijft wel een grote problematiek. Het is dweilen met de kraan open. Mochten we hier 300 agenten inzetten, ze zouden nog altijd hun werk hebben.”

Gerechtelijk dorp

Commissaris De Witte loopt met ons mee richting het ‘gerechtelijk dorp’ aan de ingang van het domein. Een rij containers en tentjes, waar het serieuzere werk doorgaat. “Hier worden de mensen die drugs bij zich hadden gefouilleerd, geïdentificeerd en krijgen ze een boete of meer. Het is afhankelijk van de hoeveelheid drugs die ze bij zich hebben.” Aan de ingang van het festival worden mensen gefouilleerd, maar ook op het festivalterrein zelf lopen er politieagenten. Met resultaat, tijdens het gesprek met De Witte komt er elke vijf minuten wel een nieuwe nerveuze festivalganger binnen. “We brengen ze met onze taxi”, zegt De Witte met een knipoog. “De ingang is hier een kleine 100 meter van, dus we vervoeren ze tot hier.” Vrijdag hebben de agenten twee dealers en vijftien gebruikers kunnen vatten. “Het is niet meer enkel op festivals”, zegt een agent in het dorp. “Het is op fuiven, overal. De drugs is goedkoop en gemakkelijk aan te raken. Maar mensen staan er niet bij stil wat ze innemen. In sommige van die drugs zit ontstopper. Wie wil dat nu?”

10 pillen

Dat de drugs gemakkelijk is om aan te raken, dat bleek snel duidelijk voor de agenten. “Vrijdag werd een man die zich vreemd gedroeg aan de ingang naar hier gebracht”, zegt De Witte. “Hij werd gefouilleerd, maar niks te vinden. We lieten hem dan maar beschikken.” De man stapte de kleine honderd meter richting de ingang waar hij opnieuw gefouilleerd werd. “Hij had ineens 10 pillen bij zich. Op nog geen tien minuten tijd. Ongelofelijk toch?” In totaal inde de politie vrijdag al voor 3.300 euro aan boetes voor drugsbezit. Zaterdagmiddag zaten ze al aan een bedrag van 2.000 euro.