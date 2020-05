Terug naar camping Puyenbroeck: Monique en Jean (70) zijn al dertig jaar vaste gasten. “We missen soms de sfeer van de beginjaren”

Wachtebeke

Door het coronavirus moest camping Puyenbroeck op 18 maart de deuren sluiten. Sinds vorig weekend wordt er weer gekampeerd. Wij gingen mee kamperen en ontdekten dat elke caravan zijn eigen verhaal heeft. Vandaag zijn we te gast bij Monique Desmedt en Jean Thibau (70) uit Schoten. Monique en Jean zijn al 33 jaar vaste gasten in Puyenbroeck. “Ooit waren we hier bij de jongsten, nu zijn we stilaan de anciens van de camping.” Lees hier alles over het leven op camping Puyenbroeck.