Telecom-winkel zit al week zonder internet: “Erger dan terug naar de steentijd”

Erik De Troyer

13 juli 2019

17u02 0 Wachtebeke Het zal je maar gebeuren. Een telecom-winkel uitbaten en het een hele week zonder internet moeten stellen. “Het is een ramp”, zegt Eddie Van De Voorde van E.R.S. in Wachtebeke. “Ik kan geen bestellingen aannemen, mails controleren of betalingen ontvangen.”

Eddie runt een zaak in CB-toestellen, gsm’s, telefoon- en televisie-abonnementen. Internet biedt ik niet aan. “Ergens tussen vorige week zaterdag en de heropening op maandag is mijn internet uitgevallen en dat zorgt voor enorme problemen. Ik heb twee webshops maar ik kan er de bestellingen niet opvolgen. Als ik mijn mail al eens kan openen dan zit die vol met boze reacties. Normaal gezien verstuur ik pakjes meteen de volgende dag. Nu lukt dat niet. Ook klanten in de winkel kunnen niet meer met bankkaart betalen en ook dat zorgt voor boze reacties.”

Provider Scarlet stuurde een technicus maar die vond het probleem niet. “Er komt geen internet binnen. Die man heeft alles geprobeerd zowel binnen als aan de schakelkasten in de buurt. Maar het probleem raakte niet opgelost. Uiteindelijk had hij geen tijd meer en moest hij naar de volgende klant. Toen ik vandaag belde naar Scarlet dacht men dat het probleem opgelost was, dus is er alweer een nieuw dossier aangemaakt maar intussen sleept dit probleem maar aan. Dit is erger dan terug naar de steentijd”, zucht Eddie. “Ik vraag wat geduld van mijn klanten en hopelijk mag ik deze week snel een nieuwe technicus ontvangen. Als ik een vestiging van Mediamarkt was geweest in plaats van een kleine zelfstandige was dit probleem waarschijnlijk al lang opgelost.”